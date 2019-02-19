Выставка картин афганской тематики открылась в Доме офицеров в Пскове

11:40, 19 февраля 2019, ПАИ

В Пскове в Доме офицеров открылась выставка картин афганской тематики. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель правления Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны» Николай Дубик.

Он отметил, что выставка работает с 11:00 до 16:00 до 8 марта. Вход свободный.

Кроме того, Валерий Дубик напомнил, что в Доме офицеров продолжает работать выставка творческих работ декоративно-прикладного искусства инвалидов войны и членов их семей. «Эта выставка работает с 9:00 до 18:00, но на ней представлены не все картины, часть их находится в центре реабилитации и интеграции инвалидов войны (улица Молодова, 10), который открыт для посещения», - отметил он.