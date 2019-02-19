Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 20 февраля

15:24, 19 февраля 2019, ПАИ

20 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.