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Общество

VI форум социально ориентированных НКО состоится в Пскове после 15 марта

VI форум социально ориентированных НКО состоится в Пскове после 15 марта. Об этом сообщила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 19 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Плявинская отметила, что форум будет работать в формате тренингов, практикумов. Будут присутствовать федеральные и региональные эксперты, представители органов исполнительной власти.

Начальник управления добавила, что до 15 марта проведение форума нецелесообразно потому, что сейчас идет процесс написания заявок на президентские гранты. Точная дата форума станет известна в начале марта.

Напомним, основными тематическими линиями форума станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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