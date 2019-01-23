VI форум социально ориентированных НКО пройдёт в Псковской области в середине марта

22:35, 23 января 2019, ПАИ

В середине марта в Псковской области пройдёт VI форум социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель Управления общественных проектов и молодёжной политики региона Наталья Плявинская, которая занимается организацией форума.

По словам Натальи Плявинской, уже 25 января состоится первое заседание исполнительной дирекции форума СО НКО. На заседание приглашаются представители некоммерческих организаций Псковской области. Основные вопросы заседания – обсуждение взаимодействия НКО и органов государственной власти, проработка программы форума, проведение фокус группы по выбору логотипа.

«На данный момент проводится анкетирование будущих участников форума, им предложено обозначить темы для обсуждений, которые необходимо включить в программу форума, рассказать какие бы мастер-классы им хотелось посетить и кого из экспертов регионального и федерального значения увидеть в качестве спикеров», - рассказала руководитель Управления.

«Мы проводим форум с целью создания условий для консолидации и диалога гражданского общества Псковской области. К участию будут приглашены представители региональных некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти, экспертного сообщества и добровольцев», - отметила Наталья Плявинская.

Основными тематическими линиями форума станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.