Позавтракать с Михаилом Ведерниковым смогут победители конкурса «Лидер года»

14:04, 19 февраля 2019, ПАИ

Победители регионального конкурса «Лидер года» могут рассчитывать на трудоустройство в администрацию Псковской области. Кроме того, одна из «мотивирующих фишек» конкурса – возможность принять участие в деловом завтраке с губернатором области Михаилом Ведерниковым, рассказала начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 19 февраля.

Наталья Плявинская напомнила, что вторым этапом конкурса станет заочное тестирование, по итогам которого выберут 50 человек. «Их мы и рассматриваем как потенциальный кадровый резерв», – подчеркнула она. По ее словам, тестирование будет «многоуровневым». Участникам предстоит пройти психологические тесты, тесты на эрудицию и компетенции.

Она отметила, что третьим этапом конкурса станет обучение. «Мы рассматриваем участников как потенциальный кадровый ресурс, поэтому наша задача – научить их, дать возможность повысить компетенции. На этом этапе мы начнем с ними работу по подготовке социальных проектов», – рассказала начальник Управления.

Наталья Плявинская акцентировала внимание на том, что конкурсанты смогут сами выбрать наставников для своего социального проекта из большой группы общественников и представителей органов исполнительной власти. После разработки проектов они защитят свои конкурсные заявки.

Четвертый этап предполагает очную защиту и презентацию проекта, отметила Наталья Плявинская. Она добавила, что к этому моменту «останется 10 человек, из которых выберут 5 победителей». «Пять человек, которые останутся в конце, – это уже победители. Одного лидера не будет, будет сразу пять», – пояснила она.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.