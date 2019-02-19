Псковичи стали чаще подавать заявления в Росреестр в электронной форме

12:54, 19 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году в Управление Росреестра по Псковской области поступили 3 тысячи 458 заявлений от граждан и юридических лиц на государственную регистрацию прав и кадастровый учет в электронной форме, что на 28,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года (2 тысячи 689 пакетов документов).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, такой рост обусловлен удобством получения услуг Росреестра через Интернет, при котором заявитель имеет несколько преимуществ: экономию времени, исключение влияния человеческого фактора и сокращение затрат на госпошлину. «Заявитель не теряет времени на визит в офис, а может получить услугу или воспользоваться необходимым сервисом или «личным кабинетом» на портале Росреестра находясь дома или на работе. Немаловажно, что в случае предоставления документов для получения большинства услуг в электронном виде размер государственной пошлины сокращается на 30%», - отметили в псковском Росреестре.

Также в ведомстве отметили, что снизилось общее количество заявлений, поданных на госрегистрацию прав – с 160 тысяч 883 заявлений в 2017 году до 152 тысяч 519 в 2018 году.

«В целом, общее количество поданных заявлений в 2018 году уменьшилось. Исключение составляют заявления по осуществлению государственного кадастрового учета в прошлом году, которые превышают количество 2017 года на 1 тысячу 500 пакетов документов, что в общих объемах не столь существенно», - заключили в псковском Росреестре.