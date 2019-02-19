Почти 100 несовершеннолетних осудили в Псковской области за минувший год

14:32, 19 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году в Псковской области было осуждено 97 несовершеннолетних. Об этом заявил председатель областного суда Валерий Кондратьев на пресс-конференции сегодня, 19 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Кондратьева, в частности в минувшем году за тяжкий вред здоровью осудили одного подростка, еще одного – за противозаконных действиях сексуального характера. Также за разбой наказали 3 человек, за грабеж – 6, за кражи – 51. Из осужденных реальных срок получили 9 несовершеннолетних. Как отметил Валерий Кондратьев 46% осужденных подростков воспитывались в неполной семье.