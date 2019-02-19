Почтовые отделения Псковской области будут работать 23 февраля и 8 марта

18:01, 19 февраля 2019, ПАИ

Для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления полного спектра услуг почтовой связи в Псковской области 13 отделений Почты России будут работать 23 февраля и 8 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России».

23 февраля они будут работать по графику субботы, а 8 марта - по графику пятницы. В пятницу 22 февраля и в четверг 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

В период февральских и мартовских праздников отделения Москвы (отделения 101000, 107241 и 121099) и Санкт-Петербурга (отделение 191036) будут круглосуточно открыты для посетителей.

Для остальных отделений эти дни являются выходными - не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

24 февраля и 9 марта отделения Почты России будут оказывать услуги по установленному режиму работы.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.