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Общество

Михаил Ведерников принял участие во всероссийском совещании по переходу на новую систему обращения с ТКО

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальным отходами (ТКО) обсудили в Москве на всероссийском совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Псковскую область на совещании представлял губернатор Михаил Ведерников.

В обсуждении вопросов, связанных с реализацией реформы по обращению с ТКО, также приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, а также руководство профильных федеральных ведомств и главы субъектов РФ.

Дмитрий Медведев обратился к главам субъектов РФ с требованием как можно быстрее перейти на новую систему обращения с ТКО и не искать причин для отсрочки. «Я просил бы не сбавлять темп работы и постоянно держать этот вопрос, потому что он чувствительный, сложный, в сфере своего пристального внимания, - сказал глава Правительства. - Всякого рода решения, направленные на то, чтобы все это отсрочить в непонятном направлении, ни к чему хорошему не приведут».

Премьер-министр также призвал не допустить необоснованного роста тарифов на вывоз мусора. «Нужно стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали — это ключевая задача. Она тоже непростая и требует внимательного отношения ко всем процессам, которые происходят в этой сфере», — сказал Дмитрий Медведев. Он также отметил, что в скором будущем нужно перейти на оплату услуг по сбору и вывозу мусора исходя из его фактического объема.

Глава кабмина на совещании сообщил и о принятом решении о заморозке тарифа за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 95 рублей за тонну мусора.

Отметим, что на территории Псковской области переход на новую систему обращения с ТКО осуществлен с января текущего года в полном соответствии с требованиями федерального законодательства.

Первые итоги работы региона по новой схеме обсуждались накануне на рабочей встрече губернатора области Михаила Ведерникова с руководством регионального оператора — ООО «Экопром». Глава региона потребовал устранить ряд замечаний и проблемных вопросов, которые были выявлены на начальном этапе работы. Кроме того, по поручению Михаила Ведерникова будет проработан вопрос возможной компенсации платы за вывоз ТКО для социально незащищенных групп населения.

Ранее регионом утверждены территориальная схема обращения с отходами Псковской области, региональная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Псковской области», а также определены нормативы накопления ТКО для многоквартирных и индивидуальных жилых домов, предельные единые тарифы на услугу регионального оператора. В настоящее время ведется работа по выбору земельных участков под строительство экотехнопарков с сортировкой и частичной переработкой ТКО. Кроме того, в планах регоператора — строительство предприятий мусоросортировки и мусоропереработки.

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