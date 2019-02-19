Повторно севшие за руль нетрезвые водители задержаны в Пскове и Великолукском районе

15:35, 19 февраля 2019, ПАИ

В Пскове и Великолукском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 18 февраля в Пскове у дома на Гаражном проезде полицейские остановили автомобиль «Мазда». Выяснилось, что управлял иномаркой 32-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

17 февраля вечером в Великолукском районе по дороге в деревню Борки на ВАЗ-2106 ехал нетрезвый 42-летний местный житель

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.