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Общество

Повторно севшие за руль нетрезвые водители задержаны в Пскове и Великолукском районе

В Пскове и Великолукском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 18 февраля в Пскове у дома на Гаражном проезде полицейские остановили автомобиль «Мазда». Выяснилось, что управлял иномаркой 32-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. 

17 февраля вечером в Великолукском районе по дороге в деревню Борки на ВАЗ-2106 ехал нетрезвый 42-летний местный житель

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются  к  уголовной ответственности.

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