На 8 месяцев отправился в тюрьму великолучанин за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

16:21, 19 февраля 2019, ПАИ

Восемь месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года получил великолучанин за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе дознания, в июне 2018 года в ночное время сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки на улице Розы Люксембург остановили автомобиль Škoda. За рулем иномарки находился 27-летний не работающий и ранее судимый местный житель, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения. Он отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Отдел дознания ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Уголовное дело было направлено для рассмотрения в городской суд, который признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении.