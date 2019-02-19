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Общество

Противопожарный рейд прошел в жилом секторе Великих Лук

Сегодня, 19 февраля, в целях профилактики пожаров и гибели людей на них, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великим Лукам провели профилактический рейд в жилом секторе города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Отмечается, что в ходе рейда особое внимание уделялось местам проживания многодетных семей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе рейда они распространили 19 памяток о действиях при возникновении пожара и 37 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах. Великолучанам разъяснили требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным, бытовым газовым приборам и электрооборудованию, а также меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Жителям города объяснили необходимость наличия в жилье приборов раннего обнаружения признаков пожара и огнетушителей, а также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и действия при обнаружении пожара.

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