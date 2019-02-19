Воспитанники островского «Аэроданса» стали победителями и призерами турнира «Чудное мгновение»

21:29, 19 февраля 2019, ПАИ

Воспитанники островского танцевально-спортивного клуба «Аэроданс» стали победителями и призерами турнира по спортивным танцам «Чудное мгновение», который прошел в научно-культурном центре Пушкинских Гор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Островского района со ссылкой на портал «Мой Остров».

В категории «Дети» островичи получили 5 комплектов серебряных и один комплект бронзовых медалей. Среди юниоров спортсмены завоевали 3 комплекта золотых, 4 комплекта серебряных и столько же бронзовых наград, среди молодежных пар – 1 комплект золотых, 2 комплекта серебряных и 3 комплекта бронзовых медалей.

В соревнованиях принимали участие спортивные пары Санкт-Петербурга, Пскова, Псковской и Ленинградской областей.