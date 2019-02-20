Мероприятие памяти Героя России Сергея Самойлова состоится в псковской библиотеке «Родник»

11:40, 20 февраля 2019, ПАИ

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в Пскове (улица Труда, 20) сегодня, 20 февраля, в 13:30 состоится мероприятие памяти Героя России Сергея Самойлова «Один из тех, кто не вернулся». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

В мероприятии примут участие родственники героя, учащиеся Псковского социально-экономического лицея (бывшей школы № 21, которую он окончил), военнослужащие. Поэт Александр Себежанин прочтёт собравшимся военно-патриотические стихотворения, а также исполнит песни Юрия Визбора и Владимира Высоцкого.

Сергей Самойлов - старший лейтенант ВС РФ, участник Второй чеченской войны, командир взвода 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооружённых Сил РФ. Он командовал одной из групп 2-й бригады спецназа, которая 21 февраля 2000 года после восьмидневного похода по горам с разведывательными целями попала в засаду около села Харсеной Шатойского района. Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из других подразделений, которые пытались прийти им на помощь, в тот день погибли. Согласно показаниям взятых впоследствии в плен боевиков и жителей села, бандиты тогда потеряли от 70 до 100 человек только убитыми. В 2000 году Сергею Самойлову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Именем Героя назван Псковский социально-экономический лицей.

С 2004 года вечер памяти Сергея Самойлова ежегодно проходит в библиотеке «Родник» в конце февраля.