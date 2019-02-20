Два детских реабилитационных центра мирового уровня планируется создать в России
Два детских реабилитационных центра мирового уровня планируется создать в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Глава государства отметил, что сегодня самые сложные операции делаются не только в федеральных, но и в региональных клиниках и центрах. «Наряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация», - подчеркнул он.