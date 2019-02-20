На борьбу с онкозаболеваниями в России будет направлено порядка 1 триллиона рублей

13:16, 20 февраля 2019, ПАИ

В ближайшие 6 лет не менее 1 триллиона рублей будет направлено на борьбу с онкозаболеваниями в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Президент уточнил, что речь идет об организации своевременного и доступного лечения, внедрении передовых технологий. «Нужно кардинально изменить ситуацию во всей системе оказания помощи окнобольным», - подчеркнул он.

Принципиальное значение, по мнению президента, имеет ранняя диагностика. Он отметил, что осмотры в обязательном порядке должны включать обследования на онкологические заболевания, у людей должна быть возможность дистанционно записаться на приём, пройти обследование без лишних формальностей в удобное время, включая вечерние часы и выходные.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.