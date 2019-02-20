Упростить визовые формальности для туристов призвал Владимир Путин

13:19, 20 февраля 2019, ПАИ

Упростить визовые формальности для туристов призвал президент России Владимир Путин. Об этом он заявил 20 февраля, оглашая послание к Федеральному собранию.

«Интерес к России, к нашей природе, культуре, памятникам просто огромен. С учётом опыта проведения Чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы, подумать, как упростить визовые формальности для туристов», - отметил Владимир Путин.

Глава государства заявил также о необходимости в ближайшее время принять генеральную схему по инфраструктуре цифровой экономики. «Задача ближайших лет - организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету и сетям 5G. Необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки», - сказал президент, добавив, что глобальная конкуренция сегодня смещается в область науки, образования.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.