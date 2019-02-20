Более 75 тысяч жителей Псковской области будут получать компенсацию за вывоз ТКО

14:53, 20 февраля 2019, ПАИ

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан Псковской области по оплате расходов на вывоз мусора обсудили 20 февраля на рабочем совещании в администрации региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, поручение проработать дополнительные меры поддержки дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В совещании приняли участие председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Армен Мнацаканян, специалисты комитета, а также директор ООО «ЭкоПром», филиала компании «Мехуборка» — регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.

Армен Мнацаканян отметил, что в первую очередь компенсационные выплаты будут предназначены для тех льготников, которые сегодня получают федеральную поддержку. Речь идет о ветеранах войны и инвалидах. Таких в Псковской области проживает около 55 тысяч. Для них предусмотрена компенсация в размере 50%.

Также с введением новой системы оплаты за вывоз мусора компенсацию из областного бюджета по данному виду расходов в размере 30% будут получать и многодетные семьи. Это примерно 20 тысяч жителей Псковской области.

Участники совещания договорились о проведении технической сверки списка плательщиков за вывоз мусора, который имеется у регоператора, и списка тех жителей региона, на которых распространяется льгота по оплате данной услуги. Кроме того, будут подготовлены соответствующие изменения в областной закон «О социальной поддержке многодетных семей».

На встрече также прозвучала информация о том, что с марта специалисты комитета по социальной защите населения будут выезжать в районы Псковской области, чтобы на месте объяснять жителям нюансы новой схемы вывоза мусора. Первым таким районом станет Стругокрасненский.

Напомним, с 1 января в связи с изменениями в федеральном законодательстве на территории региона запущена реформа системы обращения с ТКО, которая предполагает переход к договорным отношениям с региональным оператором по обращению с ТКО. В Псковской области таким оператором по итогам открытого конкурса стало ООО «Экопром» («дочка» группы компаний «Мехуборка»). Цель нововведений — выстроить четкий и прозрачный процесс оказания услуги на каждом этапе: своевременный сбор мусора, аккуратная транспортировка, сортировка и переработка, захоронение остатков без нанесения ущерба окружающей среде.