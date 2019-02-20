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Общество

«Педагогический квиз» прошёл в Пскове

В Пскове состоялся интеллектуальный педагогический турнир «Педагогический квиз». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в библиотеке имени И. Н. Григорьева собрались ветераны педагогического труда и будущие преподаватели. Мероприятие проводилось в рамках некоммерческого образовательного проекта «УЧИ.Net» при поддержке Совета по молодежной политике Пскова при главе муниципального образования «Город Псков».

Участники мероприятия в игровой форме обсудили, как трактуется образ педагога через призму исторических событий, музыки, литературы и кино. Авторы интеллектуальной игры подготовили серию интересных вопросов, благодаря которым участники смогли расширить свой кругозор в области педагогики.

Факультет русской филологии и иностранных языков представили студенты старших курсов. Почетными гостями мероприятия стали члены псковского клуба ветеранов педагогического труда «Учитель». Они пожелали студентам - будущим учителям успехов и терпения в нелегком труде.

Председатель Совета по молодежной политике Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» Александр Андреев выразил благодарность руководству Псковского государственного университета за активных участников и библиотеке - центру общения и информации имени И. Н. Григорьева за предоставленную площадку для проведения мероприятия.

Все участники игры получили благодарственные письма.

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