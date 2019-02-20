12 собак и 19 кошек нашли новых хозяев на выставке бездомных животных в Пскове

17:33, 20 февраля 2019, ПАИ

31 подопечный зооприютов нашел дом в рамках выставки «Хвостатый фест», которая состоялась в Пскове 16 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, к новым хозяевам отправились 12 собак и 19 кошек.

Кроме того, в рамках выставки псковичи пожертвовали для бездомных животных 74 тыс. 870 рублей. Также приюты получили в дар корма, крупы и консервы (около 240 кг), лежанки, игрушки, клетки, мыло, сапоги и перчатки. Партнёры выставки предоставили зоозащитникам строительные материалы, корма для собак и кошек, мясо и другие угощения.

Подробнее о том, как прошла выставка, можно прочитать в репортаже ПАИ.