Четвероногие модели

16:37, 18 февраля 2019, ПАИ

Первый «Хвостатый фест» в Пскове собрал более 100 бездомных животных, десятки волонтеров и сотни гостей. Такую необычную выставку 16 февраля устроила псковская строительная компания, сотрудники которой решили помочь подопечным псковских приютов найти любящих хозяев. Корреспондент и фотограф Псковского агентства информации побывали на благотворительном празднике, зарядились позитивом и узнали, каким кошкам и собакам улыбнулась фортуна.

Под одной крышей

Идея собрать такое количество бездомных животных под одной крышей оказалась удачной – псковичи целыми семьями пришли познакомиться с собаками, кошками и хорьками, которые хотят найти новый дом. Уже за час открытия «Хвостатого феста» на Алмазной негде было припарковать машину, а люди выстраивались в очередь, чтобы первыми попасть на выставку.

В полдень двери нового презентационного павильона «Скандинавии» распахнулись, и взору открылся самый настоящий праздник. Из панорамных окон пробивались лучи солнца, которые падали на застывших в ожидании гостей волонтёров и их четвероногих подопечных, в этот день как никогда холёных и блестящих. Здесь были подопечные приюта «Лесопилка», пункта передержки бездомных собак организации «Шанс», порховского приюта «Добрый (Северо-Запад)» и псковской передержки кошек «КошАчка», а также клуб «Скобарек» с оставшимися без хозяев хорьками и представители трёх районных зооприютов, приехавшие без животных.

В преддверии выставки зоозащитники и организаторы провели огромную работу, благодаря которой обычные уличные животные превратились в самых настоящих моделей. Все хвостатые участники выставки были не только здоровы, привиты и стерилизованы, но и намыты, тщательно вычесаны. У каждого имелась бандана-галстук, позволяющая определить принадлежность к приюту, а также другие аксессуары для привлечения внимания.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















Например, пространство порховского приюта было выполнено в розовых тонах, «Шанса» - в зеленых. Каждая организация была заявлена ярко и громко – повсюду виднелись плакаты и листовки с информацией о приюте и его подопечных, характеристиками каждого животного.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























«Приюты организовали свое пространство очень индивидуально, со вкусом, уютно, что несомненно придавало выставке ещё более праздничный вид и презентабельность», - прокомментировала председатель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. Она также подчеркнула, что все животные были идеально подготовлены, вели себя спокойно, «и одним своим видом приносили удовольствие гостям выставки».

Праздничную атмосферу дополнило выступление участников Клуба любителей спортивного собаководства «Счастливые пёсы», которые устроили танцами с собаками и показали, чем можно заниматься с домашними любимцами.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























Руководитель клуба Елена Балыкова напомнила, что с присутствующими на выставке собаками из приюта «Лесопилка» и пункта передержки «Шанса» проводились тренировки по бытовому послушанию. И, по её словам, занятия не прошли даром, в том числе для волонтеров: «Сегодня во многих сопровождающих питомцев «Шанса» и «Зоозащиты» виделась наша школа».

Волонтеры были приставлены к каждому животному. Они рассказывали посетителям «Хвостатого феста» о своих подопечных, следили за состоянием кошек и собак, выгуливали их при необходимости, тем самым демонстрируя результаты работы по социализации бездомных животных. Благодаря этому даже самые крупные собаки сидели спокойно, позволяли себя гладить, адекватно вели себя в непривычной для них обстановке.

В награду они получили массу подарков от посетителей, которые прямо на выставке могли купить корм для четвероногих. Также псковичи приняли участие в благотворительной лотерее, сделали пожертвования для приютов.

Быть милосердными

Конечно, самыми счастливыми стали те хвостатые, которые обрели новых хозяев. За некоторыми из них люди пришли целенаправленно, ранее увидев фотографию в социальной сети.

Так, псковичке Светлане Лаврентьевой полюбилась подопечная «Лесопилки» Мейли. Дружелюбную собачку с бантиком она забрала на квартирное содержание после оформления соответствующего договора с «Зоозащитой». «Она такая лапочка. Дети так обрадуются, ждут нас дома», - искреннее радовалась она.

Одной из первых, кто забрал бездомное животное с «Хвостатого феста», стала псковичка Ирина Алексеева. Несколько дней назад она увидела Интернете фотографию щенка Бикса, который жил на «Лесопилке», и решила взять его в свой дом. Говоря о том, почему выбор пал на животное из приюта, псковичка пояснила, что порода не имеет никакого значения, а щенку будет легко привыкнуть к новому дому и большой семье.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















А жительница Пскова Нина Фролова приехала на выставку за подопечным «Зоозащиты» котом Жорой. «Мне подруга его показала в Интернете, он очень понравился моим домашним. Раньше у нас был кот, к сожалению, он умер 2,5 года назад. Сейчас от сердца отлегло, и решили взять Жору – такого огромного, большущего», - поделилась она. Нового питомца псковичке торжественно вручили на сцене под аплодисменты пришедших на «Хвостатый фест». Ведущие восхитились размерами кота, а сама Нина Фролова пожелала всем быть милосердными и забирать животных домой.

В этот день на сцене чествовали всех новых владельцев животных, представленных на выставке. Каждый человек, забравший четвероного, получал благодарность и теплые слова от зоозащитников, а также подарки от организаторов и партнеров мероприятия.

«Первый блин не комом»

Конечно, далеко не все участники «Хвостатого феста» отправились домой, большая часть вернулась в приюты. Но организаторы и зоозащитники уверены, что выставка удалась. «Она показала, что подобные мероприятия очень востребованы и необходимы и для людей, и для животных, и для города, и для области в целом», - заявила Вера Короткова.

Она сообщила, что от приюта «Лесопилка» уехали домой 7 животных: «Два щенка Бэки и Бикс, неугомонный молодой пес Гарик, великолепная Мейли, безумно красивый кот Жорик, бархатная кошка Стеша и самое удивительное и трогательное пристройство - старушка Пика».

«Собака возрастная, больная онкозаболеванием, невероятно милая и любимая всеми сотрудниками и волонтерами приюта. Поэтому, пока заключали договор о передаче животного в новую семью, успели и поплакать, и посмеяться. И все от счастья!» - вспоминает руководитель «Зоозащиты».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















Она подчеркнула, что выставка прошла на высочайшем уровне и вопреки поговорке «первый блин не был комом». «Остается только восхищаться талантом руководителей и сотрудников строительной компании «Скандинавия», которые совершенно не по профилю своей основной деятельности так грамотно и профессионально организовали это мероприятие», - заключила она.

В «Шансе» выставкой тоже остались довольны: организация показала во всей красе 11 приютских собак, еще двумя вольерами и «кошачьими местами» зоозащитники поделились с волонтерами, которые не примыкают к приютам, а занимаются помощью животным самостоятельно.

«Когда нам предложили поучаствовать в выставке бездомных животных, мы даже и подумать не могли, что получится настолько качественный, высокоорганизованный праздник», - рассказала волонтёр «Шанса» Елена Зиновьева. По её словам, «Хвостатый фест» показал, что интерес к бездомным животным есть и у простых людей, и у предпринимателей, и у крупных предприятий.

Волонтёр подчеркнула, что все вместе приюты создали целый калейдоскоп добра: «Кошки и собаки всех мастей и размеров встречали гостей выставки невероятными эмоциями, виляли хвостами, давали лапу, облизывали лица и дарили надежду. Спасибо за огромный позитив!»

Результат мероприятия для «Шанса» весьма неплох: собаки Кузя и Бетти прямо с выставки отправились в новую жизнь, также в новые дома уехали кот и две кошки, еще двух забронировали.

«Наши собаки очень понравились гостям. К некоторым обязательно еще приедут в «Шанс» познакомиться поближе. Ну, а мы ждем, что для кого-то из участников выставки это в ближайшее время закончится переездом. Пока кличек называть не будем, пусть все идет своим чередом», - подытожила Елена Зиновьева.

«Невероятная по эмоциям и событиям выставка прошла. Для нас, порховского приюта, это огромный шанс и возможность в плане пиара и пристройства, - присоединилась к вышесказанному руководитель приюта «Добрый (Северо-Запад)» Ульяна Круглицкая. По её словам, благодаря организаторам выставки, многочисленным партнерам и спонсорам свой дом обрели 10 подопечных порховского приюта: собаки Зина, Малышка, Алиса, Лиза и Соня, а также коты Эльза, Роза, Гитта, Кузьма и Катрин. «Только формат выставки предоставляет возможность полного контакта потенциальных хозяев с питомцами, просто пиар в соцсетях такого эффекта не имеет. Мы очень надеемся на продолжение этого яркого, замечательного и эффективного мероприятия!» - добавила Ульяна Круглицкая.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























Доволен прошедшим мероприятием и клуб-приют «Скобарек», представивший бездомных хорьков. «Эта выставка была выдающимся событием жизни всех приютов города Пскова и области, – говорится в сообщении клуба в группе «Хвостатого феста». - Впервые все приюты были объединены под одной крышей и получили уникальную возможность для общения и обмена опытом. Все участники и гости получили массу положительных эмоций, а многие хвостатые участники встретили своих хозяев».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











В соцсетях размещено немало восторженных комментариев псковичей по итогам «Хвостатого феста», слов благодарности организаторам, зоозащитникам, волонтёрам и поздравлений животным, нашедшим свой дом. И все пришедшие на выставку едины во мнении: она вышла замечательной, была наполнена добротой и морем положительных эмоций. Гости получили небывалый заряд позитива, а зоозащитники и волонтёры еще более сплотились и поделились опытом. А самое главное - бездомные животные получили шанс на счастливую жизнь. Хочется верить, что такое важное для города и всего региона станет хорошей традицией.