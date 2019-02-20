В проектном офисе #Команды2018 состоится языковой практикум для «Ганзейских серебряных волонтеров»

18:28, 20 февраля 2019, ПАИ

22 февраля в 12:00 на площадке проектного офиса «Команда2018» состоится мероприятие проекта «Псковская Ганза 39 - площадка для европейского партнерства». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Союза пенсионеров России, это будет практическое занятие «Практикум по развитию устной речи на иностранном языке».

Участие в нем примут будущие «Ганзейские серебряные волонтеры» - слушатели факультета иностранных языков псковского Университета третьего возраста, а также студенты факультета иностранных языков ПсковГУ. В дальнейшем круг участников практических занятий будет расширяться, на мероприятия будут приглашаться гости, являющиеся носителями языков.

Занятие будет состоять из двух частей: на английском и немецком языках. Тема практикума - «Покупки» для англоговорящих волонтеров и «Приветствия» для осваивающих немецкий язык.

В планах команды проекта провести подобные практические занятия также в марте, апреле и мае. Их участники научатся моделировать и проигрывать ситуации, связанные с приемом русских и иностранных гостей, будут отрабатывать знакомство с достопримечательностями Пскова и городской инфраструктурой.

Цель проекта «Псковская Ганза 39 - площадка для европейского партнерства» - вовлечение в активный образ жизни пожилых людей разных национальностей и конфессий, продолжение подготовки волонтеров Ганзейских дней.

При реализации проекта используются средства, выделенные администрацией Псковской области по договору о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социального проекта на территории Псковской области, направленного на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени состоятся в Пскове 27-30 июня 2019 года.