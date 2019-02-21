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Общество

Новосокольническая прокуратура помогла сироте получить жилье

Прокуратура Новосокольнического района помогла местной сироте получить жилье, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города Новосокольники не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением, в результате чего она вынуждена была длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиру.

По иску прокуратуры суд возложил на орган местного самоуправления соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, сирота обеспечена благоустроенной квартирой в городе Новосокольники.

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