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Общество

Юрий Ильин: В послании президента было четко сказано, в каком направлении должна развиваться страна

В послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было четко сказано, в каком направлении должна развиваться страна в ближайшее время, заявил Псковскому агентству информации глава Опочецкого района Юрий Ильин.

Юрий Ильин

Он отметил, что все послание президента строилось по пунктам 204-го указа главы государства. Глава района подчеркнул значимость того, что Владимир Путин акцентировал внимание на поддержке социально незащищенных групп населения, которое выражается в оказание помощи по увеличению доходов, организации рабочих мест и трудоустройству людей этой категории.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.

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  • Послание президента - 2019
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