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Похитителей имущества из квартир, гаражей и дач в Псковской области нашли полицейские

Полицейские нашли злоумышленников, которые воровали имущество из квартир, гаражей и дач в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

Так, в Великих Луках в период с 14 по 16 февраля из квартиры по улице Зверева были похищены телевизор, холодильник и стиральная машина. Причиненный ущерб превысил 40 тысяч рублей. По подозрению в совершении этой кражи задержан безработный, судимый 37-летний мужчина. Часть похищенного изъята. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

В Невеле из гаража у дома по улице Пугачева путем частичной разборки досок пола похищены шлифовальная машинка, строительный фен и электродрель. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Это 38-летний безработный, ранее судимый местный житель. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В деревне Славковичи Порховского района из квартиры дома по улице Совхозной путем срыва навесного замка совершена кража кошелька с деньгами. В данном противоправном деянии подозревается неработающий, судимый 31-летний житель Порховского района. Ведется следствие.

А в Псковском районе в период с октября 2018 года по 20 февраля текущего из сарая на одном из дачных участков неизвестный злоумышленник, вырвав пробой двери, похитил несколько раскладных стульев и электрических удлинителей. В этой краже подозревается 57-летний житель Псковского района, неработающий, в прошлом судимый. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

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