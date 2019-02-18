Похитителей имущества из квартир, гаражей и дач в Псковской области нашли полицейские

14:23, 21 февраля 2019, ПАИ

Полицейские нашли злоумышленников, которые воровали имущество из квартир, гаражей и дач в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Великих Луках в период с 14 по 16 февраля из квартиры по улице Зверева были похищены телевизор, холодильник и стиральная машина. Причиненный ущерб превысил 40 тысяч рублей. По подозрению в совершении этой кражи задержан безработный, судимый 37-летний мужчина. Часть похищенного изъята. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

В Невеле из гаража у дома по улице Пугачева путем частичной разборки досок пола похищены шлифовальная машинка, строительный фен и электродрель. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Это 38-летний безработный, ранее судимый местный житель. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В деревне Славковичи Порховского района из квартиры дома по улице Совхозной путем срыва навесного замка совершена кража кошелька с деньгами. В данном противоправном деянии подозревается неработающий, судимый 31-летний житель Порховского района. Ведется следствие.

А в Псковском районе в период с октября 2018 года по 20 февраля текущего из сарая на одном из дачных участков неизвестный злоумышленник, вырвав пробой двери, похитил несколько раскладных стульев и электрических удлинителей. В этой краже подозревается 57-летний житель Псковского района, неработающий, в прошлом судимый. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.