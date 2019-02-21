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Общество

Псковские десантники начинают подготовку к празднованию 9 Мая

Военнослужащие из 76-й десантно-штурмовой дивизии начинают подготовку к празднованию 9 Мая, сообщил в эфире ПАИ-live заместитель командира дивизии Рафик Осипян.

Как только погода позволит, тренировки Парада Победы будут проходить на улице.

«Для парада отбираются лучшие. Это всегда должны быть дисциплинированные, ответственные военнослужащие, которые показали себя с хорошей стороны. «Коробок» на параде немного, поэтому проводим конкурс. Только достойные должны участвовать», - сказал Рафик Осипян.

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