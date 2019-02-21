Выставка «Время созерцать» откроется в галерее «ЦЕХ» 22 февраля
22 февраля в Пскове в галерее «ЦЕХ» откроется выставка Любови Желтышевой «Время созерцать» Художница представит зрителям работы, написанные в разные периоды творчества. Определяющими для экспозиции станут портретные образы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Работы Любови Желтышевой – даже очень разные по стилю и технике – безошибочно узнаются по уникальному творческому почерку. «Воспитанность» взгляда и глубина авторской мысли сочетаются с удивительной свободой руки», - добавили организаторы.