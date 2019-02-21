Более 60 коррупционных преступлений выявлено в Псковской области в 2018 году

17:42, 21 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 21 февраля, в администрации Псковской области состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе, в котором приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, правоохранительных и контрольных органов. По информации УМВД России по Псковской области и Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области в 2018 году на территории региона было выявлено 62 преступления коррупционной направленности и установлено 28 лиц, их совершивших, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В повестку дня вошли вопросы исполнения в 2018 году мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Псковской области на 2014–2020 годы», а также результаты работы правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции.

Начальник Управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области Павел Тельнов сообщил, что одним из основных мероприятий программы является организация работы по анализу представленных государственными гражданскими служащими и лицами, замещающими выборные муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2018 году было рассмотрено 56 материалов о предоставлении государственными гражданскими служащими недостоверных или неполных сведений. По итогам проверок к нарушителям были применены меры дисциплинарной ответственности.

По итогам обсуждения Управлению по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области поручено проработать изменения в подпрограмму «Противодействие коррупции в Псковской области на 2014–2020 годы» с целью продлить ее действие до 2024 года.

Правоохранительным органам Псковской области рекомендовано продолжить деятельность по выявлению правонарушений коррупционной направленности, а также фактов взяточничества в сферах, подверженных коррупционным рискам.