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Культура

Завершаются реставрационные работы в Плоской и Высокой башнях Псковского кремля

Близятся к завершению реставрационные работы на объектах Псковского музея-заповедника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, на башнях Плоской и Высокой, входящих в подпроект «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)» продолжаются работы по установке деревянных конструкций шатров и деревянного покрытия боевых ходов между Высокой и Варлаамовской башнями. Работы по реставрации каменной кладки боевых ходов практически завершены.

Все работы по дереву на башнях ведут специалисты ООО «Поморская плотницкая школа» (Архангельск), которая имеет многолетний опыт работы в деревянным строительстве и восстановлении памятников деревянной архитектуры.

На протяжении ремонтно-реставрационных мероприятий проводятся археологические исследования, которые позволяют проводить дальнейшее исследование и изучение памятников. Так, в Варлаамовской башне археологи раскрыли первоначальное ее основание, которое станет частью внутренней экспозиции.

После завершения реставрации туристы получат возможность подняться на крепостную стену и в башни, где будут размещаться экспозиции из фондов музея, а также временные выставки. В Высокой башне планируется открыть выставку о военной истории Псковской земли, в том числе о событиях обороны Пскова от войск шведского короля Густава Адольфа в 1615 году и Северной войне. В Плоской башне предполагается создать Музей реставрации Псковского кремля. Основной темой выставки станет история реставрации крепостных стен, башен, культовых и гражданских построек Пскова, в первую очередь Кремля и вклад исследователей и архитекторов-реставраторов Ю. П. Спегальского, В. П. Смирнова, М. И. Семенова, В. А. Лебедевой, Б. С. Скобельцина.

На финальной стадии находятся работы во «Дворе Постникова». Уже проведены работы по восстановлению поврежденной и утраченной каменной кладки с применением местных материалов - известкового камня, раствора на основе природной гидравлической извести и песка.

В настоящее время производятся работы по изготовлению и установке деревянных заполнений окон и дверей, устройству полов, прокладке внутренних инженерных сетей, необходимых для функционирования музейного комплекса, в том числе: систем электроотопления и вентиляции; электроосвещения и электрооборудования, сетей связи и сигнализации, видеонаблюдения и других для приспособления объекта к современному использованию.

По окончании работ здесь планируется разместить уникальные коллекции XV-XX веков рукописных и редких книг, археологии, драгоценных металлов, клады. Здесь же будет работать Музейный образовательный центр для внедрения инновационных форм в работе с детьми по изучению культурно-исторического наследия.

Напомним, что подпроекты реализуются в рамках совместного проекта Правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик – ОАО «Ренессанс – Реставрация» (Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры.

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