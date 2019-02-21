Школьные обеды для родителей предложила организовать Елена Полонская

16:42, 21 февраля 2019, ПАИ

Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», заместитель секретаря регионального отделения партии, заместитель главы Пскова Елена Полонская предложила организовать школьные обеды для родителей. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, свою инициативу она озвучила в ходе круглого стола по мониторингу обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях. Мероприятие проходит в рамках работы партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Елена Полонская сказала, что в школах Пскова следует запустить «родительскую экспертизу». Участники такой группы, по ее мнению, могли бы пройти обучение в Роспотребнадзоре: «родители должны знать, что они контролируют». «Можно устраивать дни открытых дверей для родителей, когда они смогут прийти и пообедать вместе с детьми», - добавила Елена Полонская, сославшись на опыт других регионов.

Одна из участниц встречи отметила, что в некоторых псковских школах «вместо нормальных завтраков детям выдают «Чокопаи». «Здесь как раз была бы уместна общественная экспертиза», - отреагировала Елена Полонская.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов предложил «выработать методологию» по реакции на подобные ситуации с завтраками. «Зачастую директора не хотят скандалов и прикрывают истории с некачественным питанием, не сообщают в Роспотребнадзор, например, о жалобах на холодный суп», - отметил он.

Начальник отдела санитарного надзора управления Ропотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина, включившись в дискуссию, отметила, что родителей в столовую просто не пустят. Начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко обратила внимание, что проход на территорию столовой и в пищеблок - разные вещи: «Нужно проговаривать всё это». Она также предложила школьникам фотографировать завтраки, в случае если «там что-то не то».