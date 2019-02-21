4 партии семян из лесов Псковской области проверили новгородские специалисты

18:25, 21 февраля 2019, ПАИ

В феврале на Новгородской лесосеменной станции прошли проверку 34 партии хранящихся семян лесных растений, сосны обыкновенной и ели европейской на посевные качества, в том числе четыре партии - из Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре защиты леса Новгородской области, всего специалисты учреждения проверили на посевные качества полторы тонны семян

Директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов рассказал, что к посевным качествам семян относятся чистота, всхожесть, энергия прорастания, зараженность болезнями и вредителями. По итогам проверки партий выдаётся удостоверение о качестве семян установленного образца.

В результате проведения фитопатологического анализа выявлена заражённость паразитными грибами рода Alternaria одной партии сосны обыкновенной, поступившей из Новгородской области. Таких семян оказалось 14,2% от общей массы проверенных. Свежезаготовленные семена на проверку не поступали. По результатам исследований оформлены удостоверения о качестве семян.

«В результате отсеян некондиционный материал, который не позволил бы качественно провести работы по лесовосстановлению, — отметил Роман Глебов. — Благодаря этой работе удается экономить значительные силы и средства и обеспечивать воспроизводство лесов на должном уровне».