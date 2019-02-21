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Общество

Утратившего в 2015 году родственную связь псковича разыскивают полицейские

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает розыск псковича Сергея Ломакина, 1970 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в УМВД России по Псковской области, ранее он проживал в поселке Череха Псковского района и с 2015 года родственники утратили с ним связь.

Разыскиваемому на вид 45 лет, ростом до 180 сантиметров, у него прямые темно-русые волосы, стрижка короткая, глаза светлые. Особые приметы: два ожога в области груди. Был одет в вязаную полосатую шапку серого цвета, матерчатую куртку на пуговицах, темно-серые брюки, серые свитер и рубашку. Мог быть в черных ботинках, либо в сапогах.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе Сергея Ломакина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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