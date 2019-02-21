Дачный дом горел в садоводстве «Пристань-2» Псковского района

19:42, 21 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 21 февраля, в 13:08 поступило сообщение о возгорании дачного дома в садоводческом некоммерческом товариществе «Пристань-2» Тямшанской волости Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 9 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.