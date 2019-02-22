0
17:54
Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО
17:52
Любовь Николаева: Мы благодарны президенту за то, что он обрати внимание на необходимость модернизации школ
17:15
Губернатор: Ремонт дорог должен делаться один раз и качественно
16:43
Неудовлетворительную оценку дал Михаил Ведерников работе властей Пскова по содержанию дорог
15:29
Первая «Ласточка» отправилась 22 февраля по маршруту Псков - Новгород - Петрозаводск
15:26
«Семь раз отмерь» - 22 февраля (ЗВУК)
14:51
Директор ООО «Экопром»: Рекультивировать в течение 6 лет все полигоны ТКО в Псковской области - вполне реальная задача
Еще новости
Общество

Облик российских мегаполисов начнут формировать по новым правилам

В России отменят генпланы крупных городов. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 марта предложения, предусматривающие переход градостроительной политики на работу по новому документу, который будет определять направления развития мегаполисов, пишет газета «Известия».

Некоторые эксперты выразили опасения, что подобные перемены могут привести к бесконтрольной застройке и исчезновению зеленых зон. Кроме того, непонятно, какое ведомство будет руководить планированием и что от этого выиграют граждане.

Вице-президент Союза архитекторов России, профессор Дмитрий Наринский уверен, что генплан как закон стал одним из тормозов городского развития.

«Генеральный план в нынешнем виде не соответствует замыслам, которые были заложены в него изначально. В некоторые генпланы изменения вносятся по два раза в год. Бесконечно совершенствовать то, что сейчас не работает, нам кажется ошибочным. Лучше это радикально изменить», –– отметил он.

Предполагается, что генпланы могут заменить стратегией пространственного развития и комплексным планом инфраструктурного развития.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО
22 февраля 2019
Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО
Любовь Николаева: Мы благодарны президенту за то, что он обрати внимание на необходимость модернизации школ
22 февраля 2019
Любовь Николаева: Мы благодарны президенту за то, что он обрати внимание на необходимость модернизации школ
Губернатор: Ремонт дорог должен делаться один раз и качественно
22 февраля 2019
Губернатор: Ремонт дорог должен делаться один раз и качественно
Неудовлетворительную оценку дал Михаил Ведерников работе властей Пскова по содержанию дорог
22 февраля 2019
Неудовлетворительную оценку дал Михаил Ведерников работе властей Пскова по содержанию дорог 3
Первая «Ласточка» отправилась 22 февраля по маршруту Псков - Новгород - Петрозаводск
22 февраля 2019
Первая «Ласточка» отправилась 22 февраля по маршруту Псков - Новгород - Петрозаводск
«Семь раз отмерь» - 22 февраля (ЗВУК)
22 февраля 2019
«Семь раз отмерь» - 22 февраля (ЗВУК)
Директор ООО «Экопром»: Рекультивировать в течение 6 лет все полигоны ТКО в Псковской области - вполне реальная задача
22 февраля 2019
Директор ООО «Экопром»: Рекультивировать в течение 6 лет все полигоны ТКО в Псковской области - вполне реальная задача 1
Лучшего свадебного фотографа в четвёртый раз выберут в Псковской области
22 февраля 2019
Лучшего свадебного фотографа в четвёртый раз выберут в Псковской области

Идет загрузка...