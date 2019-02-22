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Общество

Пожилой великолучанин купил у мошенника 81 «золотую» монету и подарил ему два баяна

В Великих Луках полиция разыскивает «коллекционера», который  ввел в заблуждение местного жителя, предложив ему поддельные монеты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 20 февраля в Великих Луках в квартиру дома на улице Ставского к 67-летнему мужчине зашел неизвестный молодой человек. Он предложил пенсионеру приобрести у него 81 золотую монету номиналом десять рублей, якобы, периода правления российского императора Николая II. При этом для убедительности продемонстрировал горожанину монету, которая, судя по всему, была действительно золотой. Однако, её гость оставил у себя.

Заинтересовавшись этой коллекцией, великолучанин заплатил за нее 50 тысяч рублей и отдал незнакомцу в придачу еще два баяна. «Тот вполне довольный ушел. А вскоре горожанин выяснил, что приобретенные им монеты являются ничем иным как обычной подделкой. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 100 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело. По имеющимся сведениям, в совершенном мошенничестве 28-летний житель Астраханской области.

В этой связи полиция напоминает гражданам  о необходимости быть предельно осмотрительными при встрече с подобными «нумизматами».

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