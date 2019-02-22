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Общество

Лучшие приставы по взысканию алиментов определены в Псковской области

В Управлении ФССП России по Псковской области подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям» по результатам работы судебных приставов в 2018 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления. 

Победителем в номинации «Исполнение исполнительных документов по взысканию алиментов» по итогам работы за 2018 год признана судебный пристав-исполнитель ОСП Невельского и Усвятского районов Людмила Рябинина. Второе место присуждено судебному приставу-исполнителю ОСП Порховского района Ольге Васильевой, третье место – судебному приставу-исполнителю ОСП по ВАПД Пскова и Псковского района Елене Нестеровой.

На исполнении у Людмилы Рябининой в 2018 году находилось 304 исполнительных производства по взысканию алиментов. В течение года 29 проивзодств она окончила фактическим исполнением (в связи с достижением ребенком совершеннолетия), копии 81 документа направила в организацию для удержания периодических платежей, провела за 12 месяцев 245 проверок бухгалтерий на предмет правильности удержаний и своевременности перечислений по исполнительным документам. Кроме того, в отношении 11 неплательщиков алиментов она подала рапорты о привлечении к уголовной ответственности.

Ольга Васильева окончила фактическим исполнением 9 производств из 229, по 58 направила копии исполнительных листов в организации. Она провела 352 проверки бухгалтерий и по 11 должникам подала рапорты о привлечении к уголовной ответственности. У Елены Нестеровой в течение 2018 года на исполнении находилось 256 исполнительных производств, из них за 12 месяцев она окончила фактическим исполнением 11, а по 146 направила копии документов в организации для удержания периодических платежей, провела 82 проверки бухгалтерий.

Места победителей и призеров первого этапа конкурса были определены в результате подсчета баллов по специальной шкале, учитывающей названные выше и некоторые другие показатели.

По итогам первого этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям» портрет Людмилы Рябининой будет занесен на Доску почета Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

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