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Общество

Книгу «Псков, воспетый временем» планируется издать к Международным Ганзейским дням

Книгу «Псков, воспетый временем» планируется издать к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в июне текущего года. С просьбой помочь в издании книги на двух языках к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обратилась автор идеи Татьяна Рыжова в ходе приёма граждан 22 февраля. Она также попросила главу региона подготовить приветственное обращение к читателям, которое будет размещено на первой странице книги, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Рыжова презентовала книгу главе региона. Это сборник стихов о Псковской земле поэтов конца XVIII и XIX веков, современных авторов на русском и английском языках. По ее мнению, будет неплохо, если такое, возможно, подарочное издание, будут покупать гости Ганзы. Издать книгу предлагается тиражом хотя бы в 200 экземпляров. В среднем, сообщила Татьяна Рыжова, печать такого сборника стоит 70 тыс. рублей.

Председатель Комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева сказала, что поддерживает реализацию этого проекта и предлагает издать книгу тиражом в 500 экземпляров, на что необходимо примерно 150 тыс. рублей.

Михаил Ведерников положительно оценил представленный ему проект.

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