В Пскове накануне Дня защитника Отечества юным псковичам вручили паспорта

17:52, 22 февраля 2019, ПАИ

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в Городском культурном центре Пскова состоялось торжественное вручение паспортов 34 псковичам, которым исполнилось 14 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый документ, удостоверяющий личность, юношам и девушкам вручили глава Пскова Иван Цецерский и его заместитель, отец Героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьев.

Иван Цецерский поздравил школьников с важным событием в их жизни, отметив, что наступающий День защитника Отечества имеет особенное значение для нашего города, так как Псков - Город воинской славы, испокон веков был и остаётся стражем и защитником нашей земли. Он напомнил, что в Пскове дислоцированы прославленная десантная дивизия, бригада спецназа, несут службу лётчики, пограничники, и летопись города пополняется их успехами. Глава муниципалитета пожелал юным псковичам быть достойными продолжателями героических предков и современников, а также добросовестно учиться, стремиться к знаниям и вести здоровый образ жизни.

Владимир Воробьев пожелал школьникам здоровья, успехов в учебе, светлой и доброй жизни, и призвал их помнить подвиг жителей Пскова в годы Великой Отечественной войны, мужество солдат 6 роты и другие памятные даты.

Вместе с паспортом псковичи получили в подарок Конституцию Российской Федерации, приветственные адреса главы Пскова и памятные сувениры. С важным событием детей и их родителей поздравил ансамбль «Голубые молнии».