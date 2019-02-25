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Общество

Работодатели проинформируют россиян о профилактике ВИЧ

Работодатели расскажут россиянам о профилактике ВИЧ-инфекций. Соответствующую информацию граждане смогут узнать во время инструктажа по технике безопасности при трудоустройстве на работу. Такое предложение содержится в плане работы Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие, пишет газета «Известия».

Эксперты полагают, что на рабочем месте проще всего донести важные сведения до взрослого населения, наиболее подверженного ВИЧ-заболеваниям. По их словам, мера позволит устранить связанные с этим мифы и дискриминацию, распространенные в обществе.

Согласно опросу ВЦИОМа, некоторые россияне до сих пор плохо осведомлены о способах передачи инфекции. Из-за этого люди с подобным диагнозом зачастую вынуждены жить в изоляции. По последним оценкам, в настоящее время таких в стране 714 тысяч.

При этом некоторые специалисты отмечают, что не все работодатели добросовестно проводят инструктажи, и гораздо эффективнее было бы проводить экспресс-тестирования на ВИЧ.

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