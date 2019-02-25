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Общество

Токарь-расточник возглавил топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий для рабочего персонала в Псковской области

Аналитики HeadHunter Северо-Запада определили пять самых высокооплачиваемых вакансий в профобласти «Рабочий персонал» в Псковской области в феврале.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, рейтинг возглавила вакансия токаря-расточника с зарплатой от 66 тыс. рублей. Также работодатели искали бригаду электромонтажников (зарплата - от 55 тыс. рублей), машиниста автокрана (от 50 тыс. рублей), мастера по строительству кабельных и воздушных линий (от 40 тыс. рублей), механизатора (от 40 тыс. рублей).

Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru заработная плата для рабочего персонала в регионе в феврале составила 30 тыс. рублей.

Наиболее востребованными по итогам прошлого года в исследуемой сфере оказались токарь, фрезеровщик (27%), оператор станков (16%), слесарь (12%), наладчик (10%), комплектовщик, укладчик (9%), механик (8%), электромонтер (8%), а также монтажник (8%).

В январе прошлого года на портале hh.ru на одну вакансию в профобласти «Рабочий персонал» в Псковской области приходилось 0,7 резюме. В текущем году этот показатель практически не изменился, то есть на одно вакантное место в среднем претендует один кандидат. «Даже с учетом небольшого сезонного роста соискательской активности представителей рабочих специальностей все равно не хватает», - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запада Ирина Жильникова. По её словам, увеличить интерес к рабочим профессиям государство, бизнес и ссузы пытаются разными способами: с одной стороны, проводятся конкурсы профессионального мастерства международного уровня, с другой – возрождаются системы наставничества и обучения на предприятиях. «Соискатели тоже постепенно приходят к пониманию, что диплом вуза не является гарантом трудоустройства или высокого заработка», - добавила Ирина Жильникова.

 Ранее Служба исследований HeadHunter провела опрос среди работников со средне-специальным образованием и выяснила, что большинству респондентов в трудовой деятельности пригодились знания, полученные в процессе обучения в ссузе (69%). Как показывает практика, квалифицированные рабочие за короткий срок могут найти хорошо оплачиваемую работу практически в любом городе России. Например, по информации «Банка данных заработных плат», средний фиксированный доход слесаря в Псковской области доходит до 35 тыс. рублей.

В ходе исследования были проанализированы 5 тыс. 273 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Псковской области в профобласти «Рабочий персонал» в период с 1 января по 31 декабря 2018 года.

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