Со 2 марта начинает действовать новый порядок определения кадастровой стоимости

16:01, 25 февраля 2019, ПАИ

Новый порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости вступает в силу 2 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Росреестра по Псковской области.

Порядок устанавливает правила определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случаях осуществления государственного кадастрового учета в связи с образованием или созданием объекта недвижимости, внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о ранее учтенном объекте недвижимости, а также в случае внесения изменений в сведения ЕГРН о значении площади (в отношении земельного участка, здания, помещения, машино-места), о значении, проектируемом значении основной характеристики (в отношении сооружения, объекта незавершенного строительства), о степени готовности (в отношении объекта незавершенного строительства), о категории земель (в отношении земельного участка), о виде разрешенного использования (в отношении земельного участка), о назначении, проектируемом назначении (в отношении здания, помещения, сооружения, объекта незавершенного строительства), об основной характеристике (в отношении сооружения, объекта незавершенного строительства).

Для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости используются средние и минимальные значения удельных показателей кадастровой стоимости объектов недвижимости, утвержденные в установленном порядке, а при их отсутствии используются рассчитанные в соответствии с порядком значения удельных показателей кадастровой стоимости.

Порядок определяет последовательность выбора между средними удельными показателями кадастровой стоимости объектов недвижимости соответствующего назначения, если для кадастрового квартала, населенного пункта и/или муниципального района (городского округа), в котором располагается оцениваемый объект недвижимости, отсутствует такой показатель. Кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства будет рассчитываться с учетом степени готовности такого объекта. В случае изменения степени готовности объекта незавершенного строительства или изменения его основной характеристики, кадастровая стоимость будет изменяться пропорционально.

Также порядком установлены правила определения кадастровой стоимости, если земельный участок предназначен, для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства либо огородничества, при разделе земельного участка, при образовании земельного участка путем объединении либо перераспределения, при наличии у земельного участка более чем одного вида разрешенного использования.

Общий принцип порядка определения кадастровой стоимости останется прежним: умножение площади объекта недвижимости на удельный показатель кадастровой стоимости объектов недвижимости соответствующего назначения либо вида разрешенного использования (для земельных участков), утвержденный исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных законодательством субъекта Российской Федерации, решением органа местного самоуправления.