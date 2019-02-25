0
14:48
Михаил Ведерников о подготовке к 20-летию подвига 6-й роты: На нас возложена ответственная и почетная миссия
14:43
Более 300 заявок поступили на кадровый конкурс «Лидер года» в Псковской области
14:15
Галина Неваленная: Послание президента содержит очень много социально-направленных задач
13:04
Участники «Тура по новостройкам» 2 марта увидят четыре жилых комплекса в Пскове
12:58
Николай Мельков рассчитывает на улучшение ситуации с улицами Пскова после передачи контроля на уровень региона
12:45
Николай Цветков отметил существенный вклад Следственного управления в сохранение экономической стабильности Псковской области
11:11
Сергей Елизаров о послании президента: Как никогда глубоко была рассмотрена проблема экологии
Еще новости
Общество

Более 300 заявок поступили на кадровый конкурс «Лидер года» в Псковской области

Заявочная кампания на участие в региональном кадровом конкурсе «Лидер года» завершена. По ее итогам организаторы собрали более 300 заявок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, наибольшее количество анкет конкурсантов поступило из Пскова, около трети заявившихся — жители районов Псковской области. Средний возраст участников — 32 года.

Следующим этапом конкурса станет тестирование и оценка компетенций: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

По итогам тестов 50 лучших конкурсантов примут участие в очном этапе, обучающей программе, которая пройдет со 2 по 17 марта. Затем последует защита индивидуальных проектов, собеседования и определение финалистов. Финальный этап пройдет с 25 по 31 марта.

Напомним, конкурс «Лидер года» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель проекта — региона найти профессионалов, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами и создать условия для их поддержки и продвижения. Пять победителей конкурса смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области. Организатором конкурса выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в тесном взаимодействии с Управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона и Псковским государственным университетом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Конкурс «Лидер года»
Более 300 заявок поступили на кадровый конкурс «Лидер года» в Псковской области Елена Полонская о конкурсе «Лидер года»: Молодёжь должна видеть, что регион, органы власти в ней заинтересованы Светлана Седунова: Благодаря конкурсу «Лидер года» псковичи смогут показать свою заинтересованность в судьбе региона Псковский резерв Редкие кадры: ПАИ-live с Натальей Плявинской Александр Козловский: Конкурс «Лидер года» открывает большие возможности для молодежи Олеся Назарой: Конкурс «Лидер года» поможет сформировать кадровый резерв Позавтракать с Михаилом Ведерниковым смогут победители конкурса «Лидер года» Наталья Плявинская: Главная цель конкурса «Лидер года» – обучение и прокачка ребят, которые имеют большой потенциал Наталья Плявинская рассказала о «пересечениях» конкурса «Лидер года» и #Команды2018
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников о подготовке к 20-летию подвига 6-й роты: На нас возложена ответственная и почетная миссия
25 февраля 2019
Михаил Ведерников о подготовке к 20-летию подвига 6-й роты: На нас возложена ответственная и почетная миссия
Более 300 заявок поступили на кадровый конкурс «Лидер года» в Псковской области
25 февраля 2019
Более 300 заявок поступили на кадровый конкурс «Лидер года» в Псковской области
Галина Неваленная: Послание президента содержит очень много социально-направленных задач
25 февраля 2019
Галина Неваленная: Послание президента содержит очень много социально-направленных задач
Участники «Тура по новостройкам» 2 марта увидят четыре жилых комплекса в Пскове
25 февраля 2019
Участники «Тура по новостройкам» 2 марта увидят четыре жилых комплекса в Пскове
Николай Мельков рассчитывает на улучшение ситуации с улицами Пскова после передачи контроля на уровень региона
25 февраля 2019
Николай Мельков рассчитывает на улучшение ситуации с улицами Пскова после передачи контроля на уровень региона 3
Николай Цветков отметил существенный вклад Следственного управления в сохранение экономической стабильности Псковской области
25 февраля 2019
Николай Цветков отметил существенный вклад Следственного управления в сохранение экономической стабильности Псковской области 2
Сергей Елизаров о послании президента: Как никогда глубоко была рассмотрена проблема экологии
25 февраля 2019
Сергей Елизаров о послании президента: Как никогда глубоко была рассмотрена проблема экологии
10 млрд рублей будут выделены на ликвидацию свалок в России в 2019 году
25 февраля 2019
10 млрд рублей будут выделены на ликвидацию свалок в России в 2019 году

Идет загрузка...