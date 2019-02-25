Более 300 заявок поступили на кадровый конкурс «Лидер года» в Псковской области

14:43, 25 февраля 2019, ПАИ

Заявочная кампания на участие в региональном кадровом конкурсе «Лидер года» завершена. По ее итогам организаторы собрали более 300 заявок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, наибольшее количество анкет конкурсантов поступило из Пскова, около трети заявившихся — жители районов Псковской области. Средний возраст участников — 32 года.

Следующим этапом конкурса станет тестирование и оценка компетенций: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

По итогам тестов 50 лучших конкурсантов примут участие в очном этапе, обучающей программе, которая пройдет со 2 по 17 марта. Затем последует защита индивидуальных проектов, собеседования и определение финалистов. Финальный этап пройдет с 25 по 31 марта.

Напомним, конкурс «Лидер года» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель проекта — региона найти профессионалов, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами и создать условия для их поддержки и продвижения. Пять победителей конкурса смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области. Организатором конкурса выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в тесном взаимодействии с Управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона и Псковским государственным университетом.