Рядом с монументом в честь 6-й роты в Черехе возведут храм

14:59, 25 февраля 2019, ПАИ

Рядом с монументом в честь 6-й роты в Черехе, у КПП 104-го полка 76-й дивизии ВДВ, будет возведен храм. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты, которое проходит сегодня, 25 февраля, об этом рассказал врио командира 76-й дивизии Роман Железняков.

По его словам, проект храма уже готов. Планируется объявить сбор средств на строительство. Губернатор Михаил Ведерников напомнил, что в регионе действует Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». По его мнению, фонд мог бы открыть специальный счет для пожертвований.

Роман Железняков добавил, что 1 марта 2020 года можно будет заложить первый камень на месте строительства.

Напомним, что указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.