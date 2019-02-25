Ледовый дворец и культурно-досуговый центр построят в Пскове на средства Минобороны

15:02, 25 февраля 2019, ПАИ

Еще один Ледовый дворец и новый культурно-досуговый центр возведут в Пскове, на улице Шестака, на средства Министерства обороны. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты, которое проходит сегодня, 25 февраля, об этом рассказал врио командира 76-й дивизии Роман Железняков.

Напомним, что указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.