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Общество

Ледовый дворец и культурно-досуговый центр построят в Пскове на средства Минобороны

Еще один Ледовый дворец и новый культурно-досуговый центр возведут в Пскове, на улице Шестака, на средства Министерства обороны. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты, которое проходит сегодня, 25 февраля, об этом рассказал врио командира 76-й дивизии Роман Железняков.

Напомним, что указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.  

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

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