Более 70 мероприятий пройдут в Псковской области в честь 19-й годовщины подвига 6-й роты

15:39, 25 февраля 2019, ПАИ

Более 70 мероприятий пройдут в Псковской области в честь 19-й годовщины подвига 6-й роты. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, выступая на заседании оргкомитета по вопросам подготовки мероприятий, посвященных подвигу 6-й роты, сегодня, 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Жанна Малышева отметила, что мероприятия различные по форме и форматам, и рассчитаны на широкую аудиторию, в первую очередь, на молодежь. В качестве примера она привела выставки, вечера памяти, «уроки мужества», конференции.

Жанна Малышева рассказала, что областная библиотека совместно с муниципальными проводит в онлайн-режиме презентацию поэмы «Псковские панфиловцы», к которой уже присоединились другие регионы. Она также отметила, что на сайте библиотеки действует виртуальная тематическая выставка, а в канун даты в библиотеке покажут фильм «Грозовые ворота».

Говоря о подготовке к 20-й годовщине подвига 6-й роты, Жанна Малышева отметила, что областной комитет предусмотрит, чтобы все патриотические фестивали и конкурсы, которые проходят в регионе в плановом режиме, имели раздел посвященный этой тематике. Она также добавила, что в канун памятной даты будут традиционные возложения цветов, а в школах области планируется оформить «уголки мужества» в честь 6-й роты.

Напомним, что указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.