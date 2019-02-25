Михаил Ведерников подержал просьбу родителей десантников 6-й роты об организации поездки в Чечню

15:16, 25 февраля 2019, ПАИ

Все родители десантников 6-й роты просят организовать в год 20-летия со дня гибели их сыновей поездку в Чечню. Об этом сообщил начальник Управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян на оргкомитете по вопросам подготовки мероприятий, посвященных подвигу 6-й роты, который сегодня, 25 февраля, проводит губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона поддержал просьбу родителей десантников и заявил, что такую поездку нужно организовать.

Армен Мнацаканян также проинформировал собравшихся о той помощи, которая оказывается и будет оказана родителям погибших бойцов. По его словам, они получили уже материальную помощь различных видов, в том числе в рамках подготовки к 19-й годовщине гибели 6-й роты, которая будет отмечается в этом году.

«Мы всегда берем во главу угла родителей и близких родственников. Мы прекрасно понимаем, что родители стареют и некоторые уходят в иной мир», - отметил Армен Мнацаканян. Он добавил, что есть семьи, которым уже неоднократно оказывалась помощь, а есть те, кто сейчас обратился за поддержкой впервые.

Докладчик озвучил просьбы родителей 15-и десантников и попросил обратить внимание на эти семьи глав тех районов, где они живут. В частности, сообщил Армен Мнацаканян, родители просили благоустроить захоронение в Бежаницком районе, в Палкинском районе поступило обращение о ремонте квартиры, в Великих Луках – дома.

«Есть две семьи, где родители умерли, в том числе Владимир Архипов, Порховский район, и Дмитрий Григорьев из Новосокольнического района. Родственники отцов просят увековечить память их сыновей - бойцов 6 роты бюстом, названием улицы или памятной доской», - рассказал Армен Мнацаканян.

«Мы со всеми родителями работаем», - заверил Армен Мнацаканян и добавил, что пожелания будут поступать со всей России, а не только из Псковской области. По его словам, предварительную работу по обращениям родителей провёл Фонд 6-й роты.

Михаил Ведерников попросил предоставить ему план поручений по итогам обращений родителей.

Напомним, что указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.