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Общество

К федеральному оргкомитету намерен обратиться Михаил Ведерников по вопросу капремонта памятника 6-й роте

К федеральному оргкомитету по подготовке к проведению 20-летия со дня гибели десантников 6-й роты намерен обратиться с вопросом о капитальном ремонте памятника бойцам у входа на территорию воинской части в деревне Черёха Псковского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников.  Об этом он сообщил на оргкомитете по вопросам подготовки мероприятий, посвященных  подвигу 6-й роты сегодня, 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Глава региона пояснил, что капитальный ремонт монумента требует большого объёма средств.

Сотрудник Управления специальных программ администрации Псковской области Андрей Немогай сообщил, что некоторые работы на памятнике планируется провести с марта до конца июля текущего года. В том числе, по его словам,  предполагается постановка на кадастровый учёт земельного участка, на котором расположен монумент.

Напомним, что указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. 

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

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