Носящие имена героев-десантников 6-й роты две псковские школы планируется отремонтировать

16:22, 25 февраля 2019, ПАИ

Две псковские школы, носящие имена героев-десантников 6-й роты, - № 5 имени Героя РФ Марка Евтюхина и № 16 имени Героя РФ Алексея Воробьева, - планируется отремонтировать к 20-летию подвига роты. Об этом было объявлено на заседании оргкомитета по вопросам подготовки мероприятий, посвященных подвигу 6-й роты, которое сегодня, 25 февраля, провел губернатор Михаил Ведерников.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, с просьбой поддержки двух школ в части целевого финансирования в связи с 20-летием подвига 6-й роты, обратился глава Пскова Иван Цецерский. Михаил Ведерников просьбу поддержал и поручил предоставить полную информацию о том, в чем нуждаются эти учебные заведения.

Напомним, что указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.