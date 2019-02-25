Фонд «Земляки» оказал помощь погорельцам из Гдовского, Великолукского и Новосокольнического районов

16:28, 25 февраля 2019, ПАИ

Из благотворительного фонда «Земляки» выделены средства на помощь погорельцам из Великолукского, Гдовского и Новосокольнического районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фонда.

В прошлом году в Плесновской волости Гдовского района сгорел жилой дом. Его хозяин с малолетним ребенком-инвалидом остался на улице. Как рассказала координатор фонда «Земляки» в Гдовском районе Любовь Авдейчик, администрация района предоставила мужчине и его ребенку жилье в поселке Смуравьево, однако дому требовался ремонт. Мужчина обратился за помощью в фонд «Земляки», и общественный совет организации поддержал заявление. Погорельцу была оказана материальная помощь на покупку строительных материалов.

Также помощь получили два жителя Новосокольнического района. В первом случае у человека сгорел дом в деревне Сушино. Вторая заявительница столкнулась со сложными жизненными обстоятельствами – похоронила дочь и осталась одна воспитывать малолетнего внука. Совет фонда «Земляки» в Новосокольническом районе принял решение оказать помощь обоим заявителям.

По словам координатора фонда «Земляки» в Новосокольническом районе Валентины Стреленко, в настоящее время на рассмотрении находятся еще два обращения с просьбой оказать помощь. В каждом случае люди остались без крова над головой, сгорели их дома.

В похожей ситуации оказались и жители деревни Борок Пореченской волости Великолукского района. У семьи Латышевых 8 января сгорел дом. Сотрудники фонда установили модульное здание для зимнего проживания на участке погорельцев.

Напомним, что фонд «Земляки» был создан в конце 2016 года. Представительства работают в каждом районе Псковской области, все сотрудники трудятся на общественных началах.

Обратиться с фонд можно несколькими способами: либо через представителя в районе (все координаты указаны на сайте фонда), либо оставить обращение на самом портале в разделе «Нужна помощь» или в социальной сети «ВКонтакте».