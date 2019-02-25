20 тонн американских окорочков с несвойственным запахом запретили к ввозу в Псковской области

17:54, 25 февраля 2019, ПАИ

19 февраля сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-латвийском участке границы России в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» Пыталовского района запретили ввоз 19,7 тонн куриных окорочков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, продукция, произведенная в Соединенных Штатах Америки, следовала автомобильным транспортом из Литвы в Республику Казахстан.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторы Управления выявили следы дефростации продукции: подтеки на транспортировочных коробках, обильное количество мутного льда на дне упаковки с продукцией. А также присутствие выраженного запаха, не свойственного данному виду товара, что является грубым нарушением требований ветеринарного сертификата США на экспортируемое мясо птицы и продукты из мяса птицы в Казахстан, статьи 17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза, добавили в ведомстве.